Książę Harry i księżna Meghan nie pojawią się na balkonie podczas koronacji króla Karola. Oto co wiadomo

Teraz "The Times" podaje, że jeśli Susseksowie pojawia się tego dnia na uroczystościach, to nie zobaczymy ich na słynnym balkonie, z którego monarcha wraz z rodziną pozdrawia zebranych poddanych. Możliwe jest, że dojdzie do podobnej sytuacji jak podczas uroczystości pogrzebowych królowej Elżbiety II. Meghan i Harry stali w tym samym miejscu co Eugenia i Beatrycze, czyli kuzynki księcia. Wszak nie byli już wtedy czynnymi członkami rodziny, liczącymi się w kolejce do tronu.