1 z 4 Harry zaproszony na koronację króla Karola III. Wybrano zaskakujący sposób

Według brytyjskich mediów, książę Harry został już zaproszony na koronację swojego ojca, króla Karola III. Informację podaje "The Sunday Times", powołując się na rzecznika Susseksów. To, co zaskakuje jednak najbardziej to sposób, w jaki to zrobiono.