Książę Harry ma konflikt z księciem Karolem? Nowe informacje z książki

Książę Harry i Meghan Markle na początku bieżącego roku podjęli dość kontrowersyjną decyzję . Książęca para zrezygnowała z obowiązków należących do członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Wybór ten wiąże się z całkowitą niezależnością finansową, a także brakiem dostępu do wszystkich korzyści wynikających z przynależności do tzw. royalsów. Małżeństwo postanowiło rozpocząć nowe życie. Początkowo szczęścia szukali w Kanadzie, ale później przeprowadzili się w rodzinne strony Meghan.

Jakiś czas temu do sieci trafiły pierwsze obszerne fragmenty książki "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family". To biograficzna pozycja o życiu książęcej pary, która skupia się szczególnie na relacjach między członkami brytyjskiego dworu i tym, dlaczego musiało dojść do tzw. megxitu. Z jej treści wynika również, że Meghan i Harry zaręczyli się na własnych warunkach i wcale nie wtedy, kiedy o tym poinformowała.