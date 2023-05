Książę Harry na wojnie z brytyjską prasą. Kolejna wygrana bitwa

Przed brytyjskim sądem ciągle toczy się sprawa, którą Hugh Grant wytoczył "The Sun". Oskarżył gazetę o brutalne włamanie do jego domu i zamontowanie w nim tzw. pluskiew. Jak informował portal Skynews, z mieszkania nic nie zginęło, a jednocześnie "The Sun" zaczęło publikować najbardziej osobiste szczegóły z życia Granta. Aktor wynajął własnych detektywów, którzy doszli do zleceniodawcy przestępstwa.