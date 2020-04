Książę Harry o koronawirusie w Wielkiej Brytanii: "Sytuacja wygląda znacznie lepiej"

- To wszystko może wyglądać bardzo niepokojąco, gdy obserwujemy to z zewnątrz, a jedyne informacje, jakie posiadamy, to te z programów informacyjnym. Jeśli jednak bierzesz w tym bardziej aktywny udział lub widzisz to z pierwszej ręki, jesteś w stanie dostrzec, że duch walki każdego człowieka gra tu pierwsze skrzypce - rozwinął swoją myśl.