Książę Harry obiektem internetowego żartu. Rozmowa z "Gretą Thunberg" obiegła sieć

Media obiegła wiadomość, że Harry miał przeprowadzić krótką rozmowę telefoniczną z Gretą i jej tatą, Svante. Szybko okazało się jednak, że książę rozmawiał… z dwoma Rosjanami, którzy go „wkręcili”.

Miał dodać także, że dobrze wie, iż związanie się z księciem nie jest bajką i że prawdziwego życia nauczyła go służba w wojsku. Co więcej, służba zdaniem Harry’ego miała go uczynić „bardziej normalnym niż mogłoby się wydawać jego rodzinie”. Słowa te wydają się być szczególnie wymowne, zwłaszcza w kontekście decyzji o odcięciu się od rodziny królewskiej.