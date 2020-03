Harry i Meghan pracują na to, by odzyskać szacunek opinii publicznej

Tych dwoje nie ma ostatnio łatwo. Od końca marca nie będą mogli posługiwać się książęcymi tytułami, stracą przywileje i oficjalną markę Sussex Royal. Harry i Meghan walczą teraz o to, by odzyskać dobre imię. Nie idzie im to najlepiej.

Harry i Meghan kończą z książęcymi obowiązkami. (Instagram.com)