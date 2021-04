Książę Harry rozmawiał z księciem Karolem? Mąż Meghan Markle napisał list do ojca

Rozmowa z Oprah Winfrey wywołała sporo zamieszania - zwłaszcza w rodzinie królewskiej. Okazją do pojednania był pogrzeb księcia Filipa , który zmarł 9 kwietnia. Na ceremonii fotoreporterzy uchwycili, jak książę Harry i William rozmawiają. Jednak zagraniczne media donoszą, że ich stosunki nie uległy poprawie.

Książę Harry rozmawiał z bratem i ojcem

Jak podaje "Hello Magazine", Harry po przylocie do Londynu zatrzymał się w Frogmore Cottage, miejscu, w którym mieszkają księżniczka Eugenia i jej mąż. Według mediów to właśnie tam Harry spotkał się z księciem Karolem, księciem Williamem i księżną Kate. O czym rozmawiali?