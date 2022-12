Książę Harry spotkał się potajemnie z Kate. Zabrał ze sobą dzieci

Podobno to właśnie Kate odezwała się do Harry'ego z propozycją spotkania: "Zapytała Harry’ego, czy jest jakiś sposób, w jaki mogliby się spotkać. Była gotowa poświęcić kilka godzin swojego czasu w Bostonie, aby spotkać się z Harrym w Nowym Jorku, nawet jeśli miało to być tylko 20 minut, co jest naprawdę bezprecedensowe, biorąc pod uwagę jej pozycję nad Sussexami jako przyszłej królowej. Harry był zdecydowany na prywatne spotkanie z bratową, z którą zawsze był bardzo blisko, kiedy mieszkał w Wielkiej Brytanii i chciał zabrać dzieci Archiego i Lilibet. Ostatecznie Harry kocha Kate i czuje, że jego dzieci zasługują na to, by ją poznać".