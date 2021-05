Książę Harry straci tytuły? Doradcy księcia Karola mają jasne stanowisko

"Daily Mirror" donosił, że Harry napisał do ojca list. W jego treści miał przekazać, że decyzją o rezygnacji z królewskich przywilejów i obowiązków stały poważne powody. Jednocześnie mąż Meghan zaznaczył, że zawsze będzie "szanować instytucję" brytyjskiej monarchii. Po pogrzebie księcia Filipa Harry miał okazję do osobistej rozmowy z Karolem i Williamem. Jak podkreślono, był to pierwszy z wielu kroków, które zwaśniona rodzina musi wykonać na długiej drodze do pojednania.