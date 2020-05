Książę Harry nagrał filmik ze swojego domu. Miał ważny powód

Od kiedy książę Harry wraz z żoną Meghan Markle i synem Archiem wyprowadził się do Stanów Zjednoczonych, niezwykle rzadko zabiera publicznie głos. Nie udziela się, nie spotyka z poddanymi i nie uczestniczy w żadnych wydarzeniach. Ostatnio jednak wyszło na jaw, że małżonkowie dołączyli do Project Angel Food. Harry i Meghan dostarczają osobiście paczki z jedzeniem dla tych, którzy nie mogą sami zrobić sobie zakupów ze względu na to, że są chorzy lub w niemocy.