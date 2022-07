Książę Harry wygrał sprawę w sądzie. Gazeta ma mu wypłacić odszkodowanie

Oburzenie Harry'ego w lutym br. wywołał artykuł w gazecie "The Mail on Sunday" pod wymownym tytułem: "Tak Harry próbował utrzymać w tajemnicy swoją prawną walkę z rządem o ochroniarzy". Książę uznał, że to zwykłe oszczerstwa i pozwał Associated Newspapers Limited, wydawcę niedzielnego tabloidu.