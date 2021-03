Książę Harry zdobył kolejną pracę. Zajmie się sytuacją mediów

Wnuk królowej Elżbiety II odcięty od pieniędzy monarchii zadbał o utrzymanie swojej rodziny. Właśnie ogłoszono, że zdobył kolejne stanowisko. Będzie analizował poziom dezinformacji w USA.

Książę Harry od ponad roku żyje poza Wielką Brytanią wraz ze swoją żoną Meghan Markle i synem Archiem. Wkrótce ich rodzina się powiększy. Niestety z powodu odcięcia się od brytyjskiej rodziny królewskiej książęta Susseksu stracili znaczną część dochodów. Książę Harry otrzymuje tylko corocznie część majątku po zmarłej matce, jest to kwota rzędu 300 tys. funtów.

Małżonkowie pozbawieni ochrony oraz własnej nieruchomości w USA postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i zdobyć nowe źródła utrzymania. Harry i Meghan wspólnie nagrają serię podcastów dla Spotify. Oprócz tego książę znalazł zatrudnienie w start-upie Better Up Inc., który ma na celu stworzenie aplikacji z profesjonalnym coachingiem.

Ale to nie koniec zawodowych obowiązków księcia Harry'ego. Dołączył on do 15-osobowej komisji organizacji non-profit Aspen Institute, która przez 6 miesięcy będzie zajmowała się problemem współczesnej dezinformacji w Stanach Zjednoczonych.

- Jak powiedziałem, doświadczając dzisiejszego cyfrowego świata, jesteśmy zalewani lawiną dezinformacji, która wpływa na naszą zdolność jako jednostek i społeczeństw do jasnego myślenia i prawdziwego zrozumienia świata, w którym żyjemy. To kwestia humanitarna i jako taka wymaga wielostronnej odpowiedzi ze strony przedstawicieli mediów, naukowców oraz przywódców zarówno rządu, jak i społeczeństwa obywatelskiego. Chętnie dołączę do nowej komisji Aspen i nie mogę się doczekać pracy nad zorientowanym na rozwiązania podejściem do kryzysu związanego ze skalą dezinformacji - oświadczył książę Harry w stacji CNN.

Przypomnijmy, że książę Harry w niedawnym wywiadzie u Oprah Winfrey bardzo krytycznie odniósł się do brytyjskiej prasy, nazywając ją "uprzedzoną" oraz "toksycznym środowiskiem". Zapewne swoje osobiste doświadczenia z mediami przysłużą się jego udziałowi w naukowym projekcie.