Książę Karol przygotowuje się na urodziny George'a. Szykuje wnukowi niespodziankę

Na brytyjskim dworze zbliża się kolejne ważne rodzinne wydarzenie. Książę George, najstarszy syn Williama i Kate, będzie obchodził w 22 lipca 7. urodziny. Niewątpliwie nie zabraknie urodzinowego przyjęcia, a rodzice zadbają, by ten dzień był naprawdę wyjątkowy.

Jak się okazuje, rodzina królewska czyni już w związku z tym pierwsze plany. Mówiąc ściślej, to dziadek, książę Karol ma podobno pomysł, jak uświetnić urodziny George'a. Nic dziwnego. Nie jest tajemnicą, że książę wprost przepada za swoimi wnukami. Nie bez powodu, gdy kończył 70 lat, jedna z gazet poświęciła mu okolicznościowy materiał, w którym okrzyknęła go "dziadkiem z Walii" . W archiwach rodziny królewskiej nie brakuje też zdjęć dokumentujących wspólnie spędzane chwile malców z dziadkiem. Często są publikowane właśnie przy takich okazjach.

Brytyjska prasa donosi, że książę przykuwa szczególną uwagę do 7. urodzin wnuka. Zwłaszcza że akurat z tymi urodzinami podobno wiążą się jego szczególne wspomnienia. Książę miał podzielić się w jednym z ostatnich radiowych wywiadów uroczą historią z dzieciństwa. Jak się okazało, babcia sprawiła mu wówczas wyjątkowy prezent. Zabrała go na wspólne wyjście na występ Baletu Bolszoj.

- Moja babcia grała sporo muzyki, więc coś tam słyszałem. Ale podejrzewam, że po raz pierwszy naprawdę mogłem jej doświadczyć, gdy moja babcia, królowa Elżbieta, zabrała mnie do Covent Garden w wieku 7 lat. To było chyba w 1956 roku, poszliśmy zobaczyć występ Baletu Bolszoj. To była ich pierwsza wizyta w Wielkiej Brytanii i nigdy nie zapomnę tej niesamowitej okazji - opowiadał książę Karol.