Książę Karol nie wiedział, co się dzieje. Kobieta za jego plecami skradła show

Następca tronu skradł serce swoim przemówieniem do zgromadzonej publiczności. Ale kiedy zasiadł na widowni, "do głosu" doszła nieoczekiwana mistrzyni drugiego planu. W trakcie transmisji telewizyjnej było widać wyraźnie, że kobieta siedząca dwa rzędy za Karolem i jego siostrą Anną powoli traci kontrolę i... zasypia. Najpierw zamknęła oczy, a później głowa całkiem jej opadła, co wywołało żywą reakcję widzów komentujących w mediach społecznościowych.