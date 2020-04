Książę Karol wesprze Harry'ego i Meghan pokaźną sumą. Mieli sami zapłacić za swoją ochronę

Młodzi małżonkowie postawili na własną działalność, także charytatywną. Żona Harry’ego nawet w pewnym sensie wróciła do zawodu – nawiązała współpracę z Disneyem i dubbingowała już pierwszy film. Początkowo mówiło się o tym, że para będzie tymczasowo dzielić życie pomiędzy dwa domy – Wielką Brytanię i Kanadę. Wydawało się, że to właśnie Kanada okaże się ich miejscem na ziemi – w końcu to tam mieszkała Meghan, kiedy grała w serialu "W garniturach" i tam z chęcią wracała.