Książę kłamczuszek. Dziennikarze przeprowadzili własne śledztwo

Książę Andrzej tłumaczył, że 18 lat temu zabrał córkę do pizzerii, co miało być jego alibi na to, że nie spotykał się z oskarżającego go o pedofilię Virginią Roberts. Córka wyjścia do pizzerii nie pamięta. Wychodzą nowe szczegóły tej skandalicznej sprawy.

Książę Andrzej w 2019 r. udzielił skandalicznego i pogrążającego go wywiadu (YouTube.com)