Książę, księżna i ten trzeci. Skandal w rodzinie królewskiej wisi w powietrzu

Brytyjska rodzina królewska dostarcza światu najwięcej skandali, ale o "rojalsach" z Danii też można sporo powiedzieć. Kilka tygodni temu Królowa Małgorzata II ogłosiła, że czwórka dzieci jej młodszego syna - księcia Joachima - zostaje pozbawiona tytułów książęcych. Mikołaj. Henryk, Feliks i Atena od 1 stycznia 2023 r. będą mogli posługiwać się jedynie tytułami hrabiowskimi. Zamiast "wasza książęca wysokość" będzie się do nich mówiło per "ekscelencjo". Założenie królowej jest takie, by okroić rodzinę królewską do tych, którzy faktycznie będą sprawowali obowiązki wobec monarchii. Dzieci Joachima nie mają szansy na objęcie królewskiego tronu w przyszłości - w przeciwieństwie do dzieci Fryderyka.