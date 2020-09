Książę Louis pójdzie niedługo do przedszkola. Tyle kosztuje nauka w prestiżowej szkole

Dwoje starszych dzieci Kate i Williama na dniach wrócą do szkoły. Czy mały Louis, który w kwietniu świętował drugie urodziny, do nich połączy? Brytyjska prasa twierdzi, że książę pójdzie do przedszkola za kilka miesięcy.

Książę Louis rośnie jak na drożdżach (Getty Images)