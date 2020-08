Prywatne zdjęcia Charlotte i Louisa. Księżna Kate i książę William mogą wam je wysłać

Księżna Kate bardzo dba o to, by jej pociechy miały szczęśliwe dzieciństwo. Jak lwica chroni ich prywatności i zgadza się wyłącznie kilka razy do roku, aby nadworny fotograf uwiecznił ich wizerunek. Choć sama często chwyta za aparat i robi przepiękne sesje swoim maluchom, to niezwykle rzadko mamy okazję podejrzeć co nieco z rodzinnego albumu państwa Cambridge.