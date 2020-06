Tak uroczego zdjęcia książęcej rodziny jeszcze nie widzieliśmy. William szaleje z dziećmi

21 czerwca to wyjątkowy dzień dla książąt Cambridge. Nie dość, że William ma wtedy urodziny, to w Wielkiej Brytanii obchodzi się wówczas również Dzień Ojca. Z tej okazji Kate pochwaliła się swoją rodziną. Księżna wstawiła do sieci zdjęcie męża i trójki dzieci, które sama zrobiła. Ale to nie wszystko.