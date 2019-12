Książę William i Kate Middleton mają konflikt małżeński? Pojawiły się nowe informacje

Zagraniczne media donoszą, że pogorszyły się relacje między księciem Williamem a Kate Middleton. Jak się okazuje, fani rodziny królewskiej raczej nie mają powodu do obaw.



- Para, w przeciwieństwie do księcia Harry'ego i Meghan Markle, stara się ograniczyć czułe obejmowanie podczas publicznych imprez, ponieważ to oni będą królem i królową. Bardzo rzadko przecież zdarza się, że Kate kładzie na przykład dłoń na kolanie Williama. (...) Kate miała świadomość, że była rejestrowana przez wiele kamer i po prostu chciała pozostać profesjonalistką. Para jest szczęśliwa, to jest ich dobry czas, oboje są oddani rodzinie - donosi serwis.