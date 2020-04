Książę William i księżna Kate pokazali dom. To bardzo rzadkie!

Rodziny królewskie zazwyczaj publikują tzw. kartki świąteczne, czyli swoje oficjalne zdjęcia z kilkoma słowami życzeń zdrowia i radości. W tym roku William i Kate postanowili odejść od tej tradycji i pokazać coś innego. To ma bardzo symboliczne znaczenie.

Kate wraz z mężem i dziećmi od jakiegoś czasu przebywają w domowej izolacji w posiadłości Anmer Hall w Norfolk. Zdjęcie domu z żółtymi żonkilami w pierwszym planie ma przypominać o tym, o czym wszyscy musimy dzisiaj pamiętać - najlepszą pomocą dla służby zdrowia i sposobem na to, by pozostać bezpiecznym, jest domowa izolacja. Oczywiście o wiele łatwiej się jej poddać, gdy czyjś dom jest letnią luksusową posiadłością.

W Wielkiej Brytanii jest już ponad 60 tys. przypadków zarażenia koronawirusem. To oznacza, że rząd ani myśli o tym, żeby poluzować obostrzenia. Brytyjczycy muszą siedzieć w domu. Tyczy się to wszystkich, którzy mogą sobie na to pozwolić. Rozdzieleni członkowie rodziny królewskiej nie wychodzą ze swoich domów. Swoje obowiązku wypełniają online lub przez telefon.