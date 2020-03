Książę William, król dowcipu. "Roznosimy koronawirusa, wybaczcie"

Książę William zażartował w rozmowie z medykami, że on i Kate roznoszą koronawirusa. Miało być śmiesznie, wyszło żenująco. W Wielkiej Brytanii potwierdzono już 51 przypadków zachorowań na koronawirusa. O co chodziło Williamowi?

3 marca w Wielkiej Brytanii potwierdzono 12 nowych przypadków zachorowań na koronawirusa. W sumie na Wyspach jest już 51 pacjentów, a sytuacja robi się coraz bardziej niepokojąca. Urzędnicy i światowe organizacje zdrowia proszą o to, by nie panikować. Na to samo zwrócili uwagę Kate i William podczas wizyty w Irlandii. Jako że przyjechali z kraju, w którym jest wiele przypadków zachorowań na koronawirusa, William zdobył się na nieco przesadzony żart.