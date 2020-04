Nie ma powodu do obaw. Książe William będzie ją wspierać nawet po rozstaniu?

Książę William i księżna Kate uchodzą za wzorową małżeństwo, pojawiły się jednak plotki o rzekomym romansie następcy tronu. Co by się stało, gdyby u książęcej pary doszło do rozwodu?

