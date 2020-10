Książę William rozmawiał z Shakirą o zmianach klimatycznych

Shakira zasiada w radzie, która będzie przyznawać nagrodę za rozwiązania, które pomogą w walce ze zmianami klimatycznymi. To pomysł księcia Williama.

Książę William ogłosił, że Shakira dołączyła do rady jego nagrody Earthshot. To wyróżnienie, które będzie przyznawane co roku w latach 2021-2030. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną za rozwiązania, które pomogą w walce z katastrofą klimatyczną. Zdobyć mogą ją zarówno osoby indywidualne, jak i organizacje pozarządowe.

Nagrodę przyznawać będą znane osobistości wybrane przez księcia Williama. Wśród nich jest Shakira.

Piosenkarka opublikowała na Instagramie nagranie, na którym rozmawia z Williamem o nagrodzie. "To była wielka przyjemność móc z nim porozmawiać o tej niesamowitej inicjatywie" – napisała.

Na początku rozmowy książę powiedział: - Ty i ja mamy małe dzieci i widzieliśmy pasję młodych ludzi na całym świecie do różnych celów, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska. Jak myślisz, dlaczego edukacja jest tak ważna w ochronie naszej planety?

Shakira powiedziała, że wszyscy rodzice chcą, by ich dzieci dorastały w bezpiecznym środowisku, a później przyznała, że jej dzieci są zafascynowane tematem ochrony środowiska: - Mój najstarszy syn Milan, który ma teraz 7 lat, zaczął zadawać pytania o ekologię, gdy miał pięć lat. Teraz to on przypomina mi, bym zakręcała wodę, gdy myję mu zęby.

Książę William: nie denerwuję się, że któreś z moich dzieci będzie gejem

Gwiazda powiedziała też, że jej młodszy syn również dba o środowisko: - Mój 5-letni Sasha jest zmartwiony wszechobecnym plastikiem. Kiedy widzi śmieci na ulicy czy na plaży, od razu chce je zbierać. Kiedyś przeszliśmy się po okolicy z rękawiczkami i plastikowymi workami i zbieraliśmy śmieci. Myślę, że to była piękna rodzinna aktywność. Uświadomiło mi to, jak moje dzieci martwią się o środowisko.

Później Shakira dodała: - Ponieważ ich pokolenie musi myśleć inaczej, to oni muszą wprowadzać innowacje. Twoje dzieci, moje dzieci, muszą znaleźć sposoby na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, naprawę oceanów i oczyszczenie powietrza. Potrzebujemy wiedzy i zaangażowania młodych umysłów, dlatego edukacja jest tak ważna. Ale my nie możemy stać z założonymi rękami, nie poprowadziliśmy ich we właściwym kierunku, więc musimy to zrobić teraz.