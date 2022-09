Książę William wydał wzruszające oświadczenie. "Straciłem babcię"

Książę, w związku ze śmiercią królowej Elżbiety i nową rolą ojca sam musi się odnaleźć w nowej sytuacji, pełniąc nową rolę nie tylko w rodzinie królewskiej, ale i na dworze. Teraz to on, jak do niedawna jego ojciec, jest następcą tronu. Wraz z Kate zyskali automatycznie nowe tytuły. Od teraz są księciem i księżną Walii.