Lekarze dawali Elżbiecie tylko kilka godzin. Dwóch członków rodziny zdążyło się pożegnać

Na dwa dni przed śmiercią królowa Elżbieta II poznała nową premierkę Wielkiej Brytanii, Liz Truss. Zdjęcia z ich spotkania wzbudzały obawy ze względu na wygląd ręki monarchini, ale wszyscy i tak skupiali się na promiennym uśmiechu królowej i fakcie, że poznała już 15. premiera w czasie swojego panowania. W czwartek rano świat obiegły wieści o nagłym pogorszeniu się zdrowia monarchini. W krótkiej notce opublikowanej przez Pałac pisano o zaniepokojonych lekarzach, którzy radzili, by Elżbieta pozostała pod stalą opieką medyków. Do Szkocji, do Balmoral, gdzie od jakiegoś czasu przebywała, ruszyli wszyscy kluczowi przedstawiciele rodziny królewskiej.