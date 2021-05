Książę William zorganizował 6. urodziny Charlotte. Zdradził kilka szczegółów

Nie od dziś także wiadomo, że Charlotte jest ulubienicą królowej Elżbiety II. Dziewczynka we wrześniu 2019 r. rozpoczęła swoją przygodę z edukacją. Została zapisana do prestiżowej szkoły Thomas's Battersea w Londynie, tej samej, do której uczęszcza jej starszy brat George. Zagraniczn media często donosiły, że rodzeństwo ma zupełnie inne charaktery - dziewczyna wydaje się być duszą towarzystwa, z kolei chłopiec wygląda na bardziej zamkniętego w sobie.