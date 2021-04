William zorganizował niespodziankę dla Kate. "Marzy, że odetną się od reszty świata"

Kate i William przeżywali ostatnio trudne chwile. Odkąd książę Harry związał się z Meghan Markle, małżonkowie byli nieustannie wciągani w kolejne konflikty i dostawali rykoszetem przy okazji niemal każdego tematu. Oliwy do ognia dolał niedawny wywiad, jakiego Harry udzielił wraz z małżonką u Oprah Winfrey. To właśnie wtedy Kate dowiedziała się, jak bardzo jest niesympatyczna, doprowadzając szwagierkę do łez przed jej ślubem. Jakby kłopotów było mało, na początku kwietnia gruchnęła wiadomość o śmierci księcia Filipa.