Księżna Camilla przyjęła szczepionkę AstraZeneca. Jak się czuje żona Karola?

Księżna Camilla poinformowała, że otrzymała pierwszą dawkę szczepionki od AstraZeneca. Udając się do ośrodka szczepień w północnym Londynie, 73-latka nie interesowała się tym, od którego producenta przyjmie preparat. - Nawet nie pytałam, ponieważ tak bardzo nienawidzę zastrzyków, że zamykam oczy- powiedziała księżna Kornwalii. - Właściwie spodziewałam się, że wielu ludzi będzie mnie o to dziś pytać, ale to, co naprawdę mnie cieszy, to fakt, że każdy z nas pochodzi do tego zupełnie inaczej. Myślę, że po prostu bierzemy to, co jest dostępne - dodała.