Książę Karol i Camilla zaszczepieni

Jak podają brytyjskie media, 72-letniemu księciu Walii i jego o rok starszej żonie podano pierwszą z dwóch dawek szczepionki przeciwko COVID-19. Para, z racji swojego wieku, należy do czwartej grupy w kolejności szczepień, która według planu brytyjskiego rządu ma być zaszczepiona co najmniej jedną dawką do połowy lutego.