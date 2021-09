Księżna Camilla wyrzucona z pałacu. "Jest wściekła"

Kolorowa prasa donosi, że to tylko początek zawirowań. Nie jest tajemnicą, że księżna Camilla nie należy do szczególnie lubianych członków rodziny królewskiej - także na dworze. Mimo iż od ślubu z księciem minęło już wiele lat (pobrali się w 2005 r.), to wciąż jest traktowana najdelikatniej, mówiąc, z dystansem. I jak donoszą obserwatorzy Windsorów, nie ma co liczyć na awans w hierarchii rodziny. Mimo że jest żoną przyszłego króla, samą królową nigdy nie zostanie, jedynie królewską małżonką.