Książę William i Kate Middleton przeprowadzają się do Windsoru?!

Jak tłumaczy gazeta, mieszkanie w Norfolk miało sens, gdy książę William z racji wykonywanych obowiązków zawodowych pilota, musiał częściej przebywać we wschodniej części kraju. Natomiast teraz Wiliam, jako druga w kolejce do brytyjskiego tronu osoba w rodzinie, chce jeszcze bardziej zaangażować się w wypełnianie państwowych obowiązków i być blisko swojej babki. A jak już wspomnieliśmy Elżbieta po powrocie z corocznej letniej przerwy w Balmoral najprawdopodobniej na stałe wróci do Windsor.