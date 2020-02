Księżna Kate była prymuską. Jej nauczycielki zabrały głos

Księżna Kate Kate nie miała lekko w szkole. Zanim stała się pewną siebie i uwielbianą przez tłumy księżną, była szkolnym pośmiewiskiem. Rówieśnicy, w przeciwieństwie do jej nauczycieli, mieli wiele zastrzeżeń do przyszłej żony księcia Williama.

Kate jako nastolatka uczęszczała do prestiżowej szkoły dla dziewcząt Downe House. Nauka w placówce wiele ją kosztowała. Za każdy rok rodzice Middleton płacili 22 tys. funtów. Pieniądze nie poszły jednak na marne. Byli nauczyciele księżnej do dzisiaj wypowiadają się o niej w samych superlatywach.

- Ostatni raz widzieliśmy ją, kiedy miała 14 lat. Śledziliśmy jej karierę. Była we wspaniałej klasie, dziewczynki cudownie się dogadywały - powiedział "Press Association".

- Nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać, kiedy wyszła do nas, nie chcieliśmy łamać protokołu (...) Oczywiście zmieniła się fizycznie, odkąd ją ostatnio widzieliśmy, ale jeśli chodzi o osobowość i charakter, to wcale się nie zmieniła. To było dla nas bardzo emocjonujące spotkanie - dodała żona pedagoga.