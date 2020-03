Księżna Kate i książę William z wizytą w Irlandii. Założyła sukienkę w ulubionym kolorze Irlandczyków

Książęta Cambridge w zastępstwie królowej Elżbiety II udali się z wizytą polityczną do zaprzyjaźnionej Irlandii. Będą tam przebywać przez 3 dni, do czwartku 5 marca. W trakcie podróży odwiedzą kilka największych miast oraz zapoznają się z lokalnymi inicjatywami m.in. dotyczącymi ochrony środowiska. Podczas pierwszego spotkania w Dublinie książę William z żoną odwiedzili parę prezydencką. Jak widać na powyższym zdjęciu, humory im dopisywały. Dla księżnej Kate nie mogło być lepszej okazji do zaprezentowania swoim ubiorem przywiązania do irlandzkich tradycji.