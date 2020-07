Księżna zrobiła synkowi urodzinowe zdjęcie. Tysiące komentarzy

Dumna ze swoich pociech mama - księżna Kate - kolejny raz została rodzinnym fotografem. Zrobiła zdjęcie księciu George'owi i opublikowała je w mediach społecznościowych. Nie brakuje komentarzy.

Brytyjska rodzina królewska cały czas stara się izolować od społeczeństwa. I choć Kate z Williamem powoli wraca do obowiązków i spotyka się z przedstawicielami różnych organizacji, to o rodzinnych publicznych wyjściach nie ma mowy. Pozostały nam jednak zdjęcia, które sami publikują. A że Kate jest doskonałym fotografem, to ujęć nie brakuje. Teraz - z okazji urodzin księcia George'a - pojawiła się okolicznościowa, urocza fotka.

Książę George obchodzi już 7. urodziny! Tak szybko leci ten czas. Kate przy takich okazjach chwyta za aparat i osobiście robi członkom swojej rodziny zdjęcia. Nie inaczej mogło być tym razem. Księżna zrobiła synowi piękne zdjęcie, którym spece od PR-u pochwalili się w mediach społecznościowych.

Nie brakuje komentarzy. I to z całego świata. Mały książę jest uwielbiany od zawsze i trudno się tu dziwić.

W ostatnich miesiącach George razem ze swoją siostrą Charlotte przebywają cały czas w domu. Kate zdradziła podczas jednej z wideokonferencji, że jej pociechom przypadło do gustu to, że mogą uczyć się z domu - mają więcej czasu na zabawę.

To się może niedługo zmienić. Rodzina królewska ma w zwyczaju wysyłać dzieci do szkół z internatem. Magazyn "OK!" donosi, że przeważnie dzieje się to, gdy maluchy kończą 8 lat.