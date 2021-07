Kate wykonała jeden gest. Wszyscy patrzyli tylko na jej brzuch

My tylko przypominamy, że gdyby informacje z amerykańskich i brytyjskich tabloidów były prawdziwe, Kate miałaby nie mniej niż 15 dzieci. A to pewnie i tak zaniżona liczba. Dlaczego? Otóż według magazynów "OK" i "Life&Style" księżna była w bliźniaczej ciąży w kolejno: 2007, 2012, 2013, 2016, 2017 i 2018 r. Za każdym razem rozpromieniona do granic możliwości Kate wykrzykiwała z okładki: "Będę miała bliźniaki!".