Szczuplutka księżna Kate na Festival of Remembrance. Cała na czarno

13 listopada w Wielkiej Brytanii odbył się Festival of Remembrance. Co roku z tej okazji w Royal Albert Hall w Londynie ma miejsce koncert. Podczas wydarzenia członkowie rodziny królewskiej uczcili pamięć wszystkich, którzy stracili życie w konfliktach i wojnach. Księżna Kate i książę William co roku na tę uroczystość ubierają się w czarne stroje. Nie inaczej było tym razem.