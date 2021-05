Księżna Kate na nowych zdjęciach. Zmieniła kolor włosów!

Żona księcia Williama jest patronką Nursing Now. To międzynarodowa kampania prowadzona we współpracy z Międzynarodową Radą Pielęgniarek i Światową Organizacją Zdrowia w ramach programu Burdett Trust for Nursing. Ma ona na celu poprawę jakości opieki zdrowotnej poprzez podniesienie statusu i prestiżu zawodu pielęgniarki.