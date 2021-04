Księżna Kate na pogrzebie księcia Filipa. Specjalistka określa ją dwoma słowami

Uroczystości pogrzebowe żądzą się swoimi prawami także co do wizerunku żałobników: każdy z uczestników i uczestniczek musi zachować umiar, obowiązuje czerń, zabroniony jest kolor nawet na biżuterii, która musi zawierać perły (symbol łez). W erze Instagrama oraz zawrotnej popularności brytyjskiej rodziny wciąż należy pamiętać, że to pożegnanie męża królowej, a nie towarzyski event.