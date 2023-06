Księżna Kate nie taka skromna. Policzyli, ile kosztował jej strój

Kate i William nie zwalniają tempa. Następcy brytyjskiego tronu rozwijają swoje społeczne projekty bez względu na to, co o rodzinie pisze się w światowych mediach i co mówi o nich książę Harry. Ostatnio głośnym echem odbił się projekt, który zainaugurował książę William - dotyczy całkowitego wyeliminowania bezdomności na Wyspach Brytyjskich w ciągu następnych pięciu lat. W Wielkiej Brytanii każdego dnia ok. 300 tys. ludzi nie ma dachu nad głową. - W nowoczesnym i postępowym społeczeństwie każdy powinien mieć bezpieczny dom, być traktowany z godnością i otrzymywać wsparcie, którego potrzebuje - mówił William podczas startu projektu Homewards.