Księżna Kate płakała tuż przed ślubem. Znamy powód

Przed dziewiątą rocznicą ślubu Channel 5 wyemitował dokument "Secrets of the Royal Dressmakers", w którym pokazano przygotowania do wielkiego dnia Kate. Najpilniej strzeżoną tajemnicą w tamtym czasie była informacja o sukni ślubnej przyszłej księżnej. Kate miała nadzieję, że uda jej się ukryć nazwisko projektanta i projekt kreacji, by móc olśnić wszystkich przed kościołem.