Księżna Kate skończyła 38 lat. Opublikowano piękne zdjęcie

Księżna Kate obchodzi urodziny w cieniu sensacyjnej wiadomości o odłączeniu się Harry'ego i Meghan od rodziny królewskiej.

Kate Middleton urodziła się 9 stycznia 1982 roku jako najstarsza z trójki rodzeństwa. Jej rodzice, Carole i Michael, dorobili się na sklepie z przebraniami dla dzieci. Obrót ich firmy to obecnie 30 milionów funtów rocznie. Księżna może pochwalić się trójką dzieci i nieskalaną opinią. Wiemy o niej tyle, na ile pozwala protokół. A jaka była w młodości? Rodzice Kate, którzy nie mieli szlacheckich korzeni, dbali, by ich córka obracała się wśród wyższych sfer. Posyłali ją do ekskluzywnych szkół z internatem.