Księżna Kate w więzieniu dla mężczyzn. Została przeszukana przez strażnika. Tylko spójrzcie na jej minę

Jest to więzienie szkoleniowe, przesiedleńcze dla mężczyzn kategorii C (najbardziej niebezpieczni więźniowie mają kategorię A). Znajduje się na obrzeżach Banstead w Surrey w Anglii. Kategoria C oznacza miejsce dla więźniów, którym nie można zaufać w normalnych warunkach, ale którzy raczej nie są skłonni do ucieczki z placówki.