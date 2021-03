"Księżna Kate załamana słowami Meghan". Atak tabloidów trwa

W 2018 roku, sześć miesięcy po pięknym ślubie Meghan i Harry'ego, do tabloidów wydostała się dziwna plotka. Pisano, że Meghan rzekomo tak zdenerwowała żonę Williama, że ta miała się rozpłakać. Ponoć poszło... o sukienki dla druhen. Nikt z pałacu nie prostował i nie dementował tych informacji, a plotka była chętnie powtarzana przez media, które lubiły polaryzować "obozy" obu księżnych.

W szokującym wywiadzie Meghan i Hary'ego padło wiele mocnych słów: księżna wyznała, że borykała się z myślami samobójczymi, książę zdradził, że ojciec się na niego obraził i przestał odbierać telefony. Jedną z rewelacji było także to, co Meghan powiedziała o tej sytuacji sprzed lat.

Gdy Oprah Winfrey zapytała wprost Meghan, czy podczas przygotowań do ślubu doprowadziła do płaczu swoją szwagierkę, ta odpowiedziała:

Dodała także, że krótko po tym Kate przeprosiła ją i wręczyła kwiaty, nie będzie więc zagłębiać się w szczegóły, bo "to byłoby nie fair wobec Kate". Nie rozumie zatem, dlaczego po pierwsze ta plotka wydostała się po pół roku do mediów, a po drugie - dlaczego właśnie w tej formie, a po trzecie w końcu - dlaczego Kate ani nikt z jej administracji nie zrobił nigdy niczego, by jej zaprzeczyć.