Księżna Kate zdradza najnowszą zabawę Louisa: "Nie mogę już za nim nadążyć"

Książę Louis jest najmłodszą pociechą księcia Williama i księżnej Kate. Przyszedł na świat 23 kwietnia 2018 r. Trzylatek wyrósł na uroczego chłopca, a szczęśliwi rodzice raz na jakiś czas chwalą się jego zdjęciami w mediach społecznościowych. Księżna Kate bardzo dba o to, by jej pociechy miały szczęśliwe dzieciństwo. Jak lwica chroni ich prywatności i zgadza się wyłącznie kilka razy do roku, aby nadworny fotograf uwiecznił ich wizerunek.