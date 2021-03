Księżna Kate zraniła Meghan Markle przed ślubem. Polały się łzy

W pewnym momencie Oprah zapytała o sytuację, gdy Meghan i Kate miały się poróżnić w sprawie sukienek dla dziewczynek, które miały sypać kwiaty na ślubie Markle i Harry'ego. Kolorowe gazety na całym świecie donosiły, że doszło do spięcia, co miało doprowadzić żonę Williama do łez.

Księżna Kate świadkiem w sądzie w sprawie księżnej Meghan?

- Nie, nie. Stało się wręcz odwrotnie. I nie mówię tego, żeby kogoś lekceważyć, bo to był naprawdę trudny tydzień przed ślubem. Kate była z jakiegoś powodu zdenerwowana, ale wzięła to na siebie i przeprosiła – wyznała Meghan Markle.

- Później kupiła mi kwiaty i dodała liścik z przeprosinami. Zrobiła to, co i ja bym zrobiła, gdybym wiedziała, że kogoś skrzywdziłam – dodała żona Harry'ego.

Meghan była w szoku, że sprawa wyciekła do prasy i została odwrócona o 180 stopni. Bo to ona rozpłakała się przez Kate i miała zranione uczucia, a nie na odwrót. Markle podkreśliła, że nie doszło między nimi do żadnej konfrontacji, ale nie chce się wdawać w szczegóły. – To byłoby nie fair, bo Kate mnie przeprosiła – mówiła Meghan Markle.