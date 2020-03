Księżna Meghan i książę Harry na czerwono. Nie dało się ich nie zauważyć

Księżna Meghan i książę Harry znów są w Londynie. 7 marca pojawili się w Royal Albert Hall, by uczestniczyć w Mountbatten Festival of Music. Książę tego dnia ubrał się niezwykle elegancko. Jego mundur z czerwoną górą obfitował z złote dodatki. Nie zabrakło też kilku odznaczeń i szykownej muchy. Meghan nie mogła być gorsza. Aby idealnie pasować do męża, na czerwonym dywanie stawiła się w kreacji, której nie sposób było przeoczyć.