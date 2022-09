Księżna Meghan Markle i młoda Polka padły sobie w objęcia podczas żegnania Elżbiety II

Meghan Markle już wielokrotnie udowadniała, że jest jej bliżej do niepokornej Lady Diany niż do kogokolwiek innego z królewskiej rodziny. Kiedy wraz z mężem wyszli do zgromadzonego pod zamkiem tłumu, dała się ponieść chwili. Ściskała, głaskała, podawała rękę, a w pewnej chwili nawet przytuliła młodą dziewczynę. Okazało się, że jest nią Polką i ma na imię Amelia.